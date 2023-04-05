Лазарєва субота 8 квітня: що це за свято, традиції та заборони

Лазарєва субота щорічно святкується вірянами у переддень Вербної неділі. Цьогоріч це свято припадає на 8 квітня.

Православна церква згадуватиме чудо воскресіння Христом праведного Лазаря, що був братом Марфи та Марії та жив із сестрами неподалік Єрусалиму, у селищі Віфанія.

За біблійними переказами, Ісус Христос часто відвідував їхній дім, а Лазаря називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли звістка про це дійшла до Христа, Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а на славу Божу, нехай прославиться через неї Син Божий".

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Лазар помер за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про смерть Лазаря, Ісус розплакався, звелів відібрати камінь від печери, в якій поховали праведника, і закликав до нього: "Лазарю! Іди геть". Лазар воскрес і вийшов із похоронної печери.

Звістка про диво швидко рознеслася по Юдеї. І коли наступного дня Христос в'їхав до Єрусалиму на молодому віслюку, багато людей зустрічало його як царя. Вони вислали на його шляху свої одяги та пальмові гілки. А святий Лазар після свого воскресіння прожив ще 30 років – він був єпископом на Кіпрі та проповідував християнство.

Церквою воскресіння Лазаря вважається одним із найважливіших чудес, скоєних Ісусом Христом за час його земного шляху.

Під час церковних служб у Лазарєву суботу священники змінюють свої шати з чорних на святкові білі. Однак цей день все ще припадає на час Великого посту, тож якісь пишні гуляння на цей час не вітаються. У їжі, проте, для віруючих передбачено послаблення — дозволені ікра, олія та червоне вино.

Цього дня віряни з букети вербних гілочок рушають до храмів, аби освятити їх під час церковної служби.

Заборони 8 квітня

Заборони цього дня мають важливе значення для чистоти серця та доброти душі. Лазарєва субота такий день, коли не заведено наводити прибирання, застосовувати фізичну працю, прямо чи опосередковано вбивати живих істот (у тому числі худобу, лісових та підводних мешканців). Не можна у Лазарєву суботу надмірно веселитися, займатися рукоділлям, викидати хлібні крихти та сухарі.

Прикмети та традиції

Лазарєва субота – пісний день, тому, як і раніше, рекомендовано утримуватися від їжі тваринного походження. Проте допустимо вживати рибну ікру та помірну кількість вина.

Церковне свято передує Вербній неділі, тож цього дня заздалегідь заготовляють гілки верби, щоб увечері освятити їх у храмі. Віруючі відвідують обитель Бога зі щирими молитвами, щоб очиститися від поганих думок і досягти внутрішньої гармонії на благо всіх, хто живе.

Прикмети 8 квітня, у Лазарєву суботу

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й погода буде помітна. Якщо на гілочках верби з'явилося багато бруньок — урожай буде добрим.

Якщо змії, ящірки та інші повзучі творіння залишають свої укриття у це церковне свято — весна остаточно настала, можна активніше готуватися до посадок.

Хочете мати на городі багато гороху — не забудьте в суботу Лазарєва посадити насіння.

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