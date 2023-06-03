Легион 'Свобода россии' предложил жителям Белгородщины эвакуацию в глубь Украины

Представители легиона "Свобода России" заявили, что, учитывая опасность для гражданского населения Белгородщины, они открывают гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины и добавили, что это якобы согласовано с ВСУ.

Об этом в Телеграмме сообщает легион "Свобода России".

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"Путинские военные продолжают хаотический обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери...

Учитывая угрозу гражданскому населению, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима.

Все, кому необходима помощь по добровольному согласию, могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей.

Для этого нужно подойти к представителям легиона "Свобода России" или Российскому Добровольческому Корпусу и попросить об убежище".

Представители легиона отмечают, что утром 3 июня были нанесены артиллерийские удары по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие.

Напомним, Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению.

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