Легкие способы почистить гранат и выжать из него сок вручную

Гранат является очень полезным фруктом, его даже называют "домашней аптечкой" из-за большого количества содержащихся в нем аминокислот, витаминов и минералов. Гранат помогает восполнить нехватку железа, повысить иммунитет, помочь сосудам стать более упругими.

Некоторые украинцы отказываются потреблять эту "копилку полезных веществ" из-за сложности его очистки - сок граната при "добывании" его семян разбрызгивается и растекается.

Оказывается, очистить гранат можно без особого труда и ничего вокруг не испачкать.

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Предлагаем вам четыре надежных способа, которые помогут почистить гранат легко и почти без труда.

Первый способ – возьмите маленький овощной нож и срежьте верхнюю часть фрукта с носиком, а затем низ плода. Затем осторожно извлеките сердцевину. Ножом сделайте неглубокие вертикальные надрезы по всей кожуре граната через каждые 1,5-2 см. Затем нужно осторожно снять кожуру, не прижимая зерна граната. Когда фрукт станет "голеньким", очистите пленки и начните добывать зерна.

Второй способ – возьмите острый овощной нож, срежьте верхнюю часть плода, удалите верхушку. Затем сделайте разрезы сверху вниз вдоль фрукта. Удалите белую сердцевину и отделите дольки друг от друга так, чтобы плод напоминал раскрытый цветок. Чтобы вынуть зерна, постучите деревянной ложкой по внешней части кожуры граната. Этот способ подойдет, если гранат не засохший и спелый.

Третий способ – срежьте ножом верхнюю и нижнюю части плода, сделайте два неглубоких надреза на противоположных частях кожицы. Разломайте фрукт пополам, затем на четвертинки. Выгибайте каждую часть решетки и стряхните ее зерна в миску. или тарелку.

Четвертый способ – чем поставьте посередине граната и прижмите немного, чтобы он надрезал кожицу. Круговым движением надрежьте гранат по всей его поверхности и разломайте его пополам. Одну половинку держите над тарелкой и деревянной ложкой или лопаткой выстукивайте зерна из фрукта. Тоже самое сделайте со второй половинкой.

Чтобы гранат не разбрызгивался при очистке, можно погрузить его в воду и чистить прямо в воде.

Чтобы выжать гранатовый сок вручную, можно воспользоваться следующим лайфхаком:

Вымойте фрукт и поместите его на минуту в кипяток. Затем вытяните, охладите и прокатайте по столу со всех сторон, прижимая его ладонью. Когда услышите хруст, это будет означать, что зернышки граната начали "щелкаться" и выпускать сок.

Когда гранат станет мягким, возьмите глубокую миску и, держа над ней, фрукт сделайте глубокий надрез. Из него начнет изливаться сок. Придавливайте плод, чтобы выжать из него максимальное количество сока. Затем процедите жидкость и можно сразу пить свежевыжатый гранатовый сок. Из одного плода получится до 150 мл сока.

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