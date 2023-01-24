Легкі способи почистити гранат та вичавити з нього сік вручну

Гранат є дуже корисним фруктом, його навіть називають "домашньою аптечкою" через велику кількість амінокислот, вітамінів та мінералів, які він містить. Гранат допомагає поповнити нестачу заліза, підвищити імунітет, допомогти судинам стати більш пружними.

Деякі українці відмовляються споживати цю "скарбничку корисних речовин" через складність його очищення – сік граната при "добуванні" його насіння розбризкується та розтікається.

Виявляється, очистити гранат можна без особливих зусиль і нічого навколо не забруднити.

Читайте також: Як обрати стиглі мандарини та що робити, якщо купили кислі цитрусові

Пропонуємо вам чотири надійних способи, які допоможуть почистити гранат легко та майже без зусиль.

Відео дня

Перший спосіб – візьміть маленький овочевий ніж та зріжте верхню частину фрукта з "носиком", а потім низ плода. Потім обережно витягніть серцевину. Ножем зробіть неглибокі вертикальні надрізи по всій шкірці граната через кожні 1,5-2 см. Потім потрібно обережно зняти шкірку, не притискаючи зерна граната.Коли фрукт стане "голеньким", очистіть плівки та почніть видобувати зернята.

Другий спосіб – візьміть гострий овочевий ніж зріжте верхню частину плода, видаліть верхівку. Потім зробіть розрізи згори до низу вздовж фрукта. Видаліть білу серцевину та відокремте часточки одну від одної так, щоб плід нагадував розкриту квітку. Щоб вийняти зерна, постукайте дерев'яною ложкою по зовнішній частині шкірки граната. Цей спосіб підійде, якщо гранат не засохлий та стиглий.

Третій спосіб – ножем зріжте верхню та нижню частини плода, зробіть два неглибокі надрізи на протилежних частинах шкірки. Розламайте фрукт навпіл, потім на четвертинки. Вигинайте кожну частину грата та струсіть його зерна у миску. чи тарілку.

Четвертий спосіб – ніж поставте посередині граната та трохи притисніть, аби він надрізав шкірку. Круговим рухом надріжте гранат по всій його поверхні та розламайте його навпіл. Одну з половинок тримайте над тарілкою та дерев'яною ложкою чи лопаткою вистукайте зерна з фрукта. Теж саме зробіть з другою половинкою.

Щоб гранат не розбризкувався при очищенні, можна занурити його у воду та чистити прямо у воді.

Щоб вичавити гранатовий сік вручну, можна скористатися таким лайфхаком:

Вимийте фрукт та помістіть його на хвилину в окріп. Потім витягніть, охолодіть та покатайте по столу зі всіх боків, притискаючи його долонею. Коли почуєте хрускіт, це означатиме, що зернята граната почали "лускатися" та випускати сік.

Коли гранат стане м'яким, візьміть глибоку миску та тримаючи над неї фрукт зробіть глибокий надріз. З нього почне виливатися сік. Придавлюйте плід, аби вичавити з нього максимальну кількість соку. Потім процідіть рідину та можна одразу пити свіжовичавлений гранатовий сік. З одного плоду вийде до 150 мл соку.

Пропонуємо також дізнатися, чому перед інтимною близькістю не варто наїдатися цитрусових.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!