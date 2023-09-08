Легкий освежающий макияж: какую косметику следует выбрать

В мире красоты всегда актуальным остается вопрос, как сделать макияж, который выглядит естественно, освежающим и одновременно скрывающим недостатки кожи, подчеркивая ее лучшие стороны.

UAportal расскажет о том, как выбрать правильную декоративную косметику и как краситься, чтобы получить удачный результат без эффекта маски на лице.

Корректор для идеального тона кожи:

Важно покупать корректор на один тон светлее, чем ваш тональный крем, чтобы избежать темных пятен на лице. Начните с нанесения корректора на проблемные зоны, а затем распределите тональное средство.

Основа под макияж для ровного тона:

Наносите основу на четыре выступающих зоны лица – лоб, скулы, спинку носа и подбородок, и распределяйте ее спонжем, как обычный крем по уходу за кожей.

Правильный выбор тонального крема:

Тональный крем должен соответствовать оттенку вашей кожи. Темное средство может прибавить лет вашему лицу. Тестируйте косметику на шее или подбородке, а не на предплечье или кисти, поскольку настоящий оттенок виден только при дневном свете.

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Пудра для ровного покрытия:

Широкой кистью следует наносить пудру, чтобы она равномерно ложилась на кожу. Не забывайте о веках – без пудры тени могут расплываться.

Румяна для естественного вида:

Выбирайте естественные оттенки румян, такие как розовый или персиковый, учитывая свой цвет румянца после прогулки.

Тени для век:

Чтобы проверить качество теней, просто проведите по ним пальцем. Качественная косметика будет шелковистой и мягкой, и тени не будут осыпаться, когда их наносят на кожу.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

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