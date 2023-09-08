Легкий освіжаючий макіяж: яку косметику варто обрати

У світі краси завжди актуальним залишається питання, як зробити макіяж, який виглядає природно, освіжаюче і одночасно приховує недоліки шкіри, підкреслюючи її кращі сторони.

UAportal розповість про те, як обрати правильну декоративну косметику та як фарбуватися, аби отримати вдалий результат без ефекту "маски" на обличчі.

Коректор для ідеального тону шкіри:

Важливо купувати коректор на один тон світліший, ніж ваш тональний крем, щоб уникнути темних плям на обличчі. Почніть з нанесення коректора на проблемні зони, а потім розподіліть тональний засіб.

Основа під макіяж для рівного тону:

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Наносьте основу на чотири виступаючі зони обличчя – лоб, вилиці, спинку носа і підборіддя, і розподіляйте її спонжем, як звичайний крем для догляду за шкірою.

Правильний вибір тонального крему:

Тональний крем повинен відповідати відтінку вашої шкіри. Темний засіб може додати років вашому обличчю. Тестуйте косметику на шиї або підборідді, а не на передпліччі або кисті, оскільки справжній відтінок видно тільки при денному світлі.

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Пудра для рівного покриття:

Широким пензлем варто наносити пудру, щоб вона рівномірно лягала на шкіру. Не забувайте про повіки – без пудри тіні можуть розпливатися.

Рум'яна для природного вигляду:

Вибирайте природні відтінки рум'ян, такі як рожевий або персиковий, враховуючи власний колір рум'янцю після прогулянки.

Тіні для повік:

Щоб перевірити якість тіней, просто проведіть по них пальцем. Якісна косметика буде шовковистою і м'якою, і тіні не будуть обсипатися, коли їх наносять на шкіру.

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