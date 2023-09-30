Лейтенант ВС РФ вместе с 11 россиянами перешел на украинскую сторону: подробности спецоперации ГУР 'Барыня' (фото, видео)

ГУР МОУ провело спецоперацию "Барыня". На украинскую сторону перешел российский военный, лейтенант ВС РФ Даниил Алферов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает OBOZREVATEL. Российский лётчик перевел в Украину 11 российских военных.

Алферов находился в Херсонской области в составе 26 полка, 3 мотострелкового батальона, 5 мотострелковой роты. Он перешел на украинскую сторону из-за нежелания участвовать в войне.

По его словам, он совсем разочаровался в российской армии в Дагестане, куда попал по распределению после военного училища в Москве.

"Мое увольнение не прошло без проблем, потому что на тот момент даже без войны осуществлялась политика содержания офицеров, потому что был кадровый голод, не говоря уже о солдатах, прапорщиках и сержантах. Поэтому мое увольнение было нелегким. Меня 20 раз арестовывала военная полиция, на меня открывали уголовное дело, после чего мне пришлось обратиться за помощью к военным юристам. Только после этого я без особых потерь уволился без армии", - сказал он.

После начала полномасштабного вторжения РФ он пытался уехать из страны, однако не мог покинуть больную мать. В военкомат его вызвали в 2023 году.

"Меня, мягко говоря, заставили подписать контракт с министерством обороны. Не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны сначала, потому что развязанная Путиным война несправедлива ни в каком русле. Я считаю Путина убийцей, он лишил домов тысячи украинцев, поэтому мне бесконечно жалко украинский народ. Я считаю, это несправедливо, столько смертей, горя из-за того, что у нашего "царя" возникло безумие. Это не описать словами, насколько несправедливо", - рассказал Алферов.

Однако он согласился с предложением ГУР о сотрудничестве. Сначала он передавал разведке разведданные. В частности, он рассказывал о проблемах ВС РФ в Херсонской области, связанных с боеприпасами, мотивацией военных. Позже он согласился убеждать окупантов сдаваться в плен в ВСУ.

"Я сначала очень долго размышлял об этом. До того, как меня на ночь привязали к дереву, мне удалось вывести три группы, всего 11 человек. Конкретные места, время, дать я не буду называть, потому что это оперативная работа. Но в целом мне удалось вывести 11 человек", – рассказал он.

Россияне начали подозревать Алферова, поэтому отправили на херсонские острова, откуда было тяжело вернуться живым и невредимым. Поэтому он решил воспользоваться программой "Хочу жить".

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"Я не знал, что делать. И перед выходом на острова связался со своим куратором из программы "Хочу жить", сказал, что я выхожу в ранее указанное место. И я буду выходить уже без толку и так далее – просил о том, что меня надо было подождать.С островов я выбирался около двух суток.Путь был тяжелый.Потому что у меня не было сопровождения.Но я знал то место, куда мне нужно было идти. не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее. Но в результате мне удалось выйти на спецназ, который меня встретил и дальше уже вывел на правобережье. После этого я уже проходил процедуры, предписанные для сдачи в плен", - сообщил российский военный.

Пока в РФ осталась его мать и брат. Они пока не знают, что он оказался на подконтрольной территории Украины. Кроме того, российский военный согласился воевать против РФ на стороне Украины.

"Спецоперация "Барыня" далеко не единственная наша операция, о которой вы услышите в ближайшее время. Подобные операции проводятся и будут проводиться в дальнейшем. ГУР работает", – добавил Андрей Юсов.

Напомним, 23 августа стало известно, что Украине удалось захватить вертолет Ми-8АМТШ и оборудование, которое он перевозил. Этот вертолет "пригнал" в Украину российский пилот, согласившийся на сотрудничество с ГУР.

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