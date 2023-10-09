Ленивые голубцы, с которыми справится и новичок: быстрый рецепт

Голубцы любят все, но процесс их приготовления не вдохновляет. К счастью, Shuba предложил вариант ленивых голубцов, которые может приготовить даже новичок.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Рис – 100 г

Капуста белокочанная – 200 г

Поста томатно – 100 г

Сметана 15% – 100 г

Масло подсолнечное – 60 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Вода – 250 г

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Способ приготовления:

1. Рис сварите.

2. Филе пропустите через мясорубку.

3. Лук измельчите.

4. В сковороде обжарьте лук с морковью.

5. Капусту нашинкуйте, добавьте к луку с морковью. Посолите, добавьте перец, тушите под крышкой полчаса. Охладите.

6. К фаршу добавьте яйцо, рис, овощи, посолите, добавьте перец и перемешайте. С этой массы сформуйте котлеты и обжарьте на масле.

7. Сметану смешайте с томатной пастой, добавьте немного воды и залейте полученным соусом голубцы.

8. Тушите на маленьком огне под крышкой 30 мин.

9. Подавайте горячими.

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