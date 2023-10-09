Ліниві голубці, з якими впорається і новачок: швидкий рецепт

Голубці люблять всі, але процес їх приготування не надихає. На щастя, Shuba запропонував варіант лінивих голубців, які може приготувати навіть новачок.

Інгредієнти:

Куряче філе – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Яйця курячі – 1 шт.

Рис – 100 г

Капуста білоголова – 200 г

Паста томатна – 100 г

Сметана 15% – 100 г

Олія соняшникова – 60 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Вода – 250 г

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Спосіб приготування:

1. Рис зваріть.

2. Філе пропустіть через м’ясорубку.

3. Цибулю подрібніть.

4. У сковороді обсмажте цибулю з морквою.

5. Капусту нашинкуйте, додайте до цибулі з морквою. Посоліть, додайте перець, тушкуйте під кришкою пів години. Охолодіть.

6. До фаршу додайте яйце, рис, овочі, посоліть, додайте перець і перемішайте. З цієї маси сформуйте котлети та обсмажте на олії.

7. Сметану змішайте з томатною пастою, додайте трошки води й залийте отриманим соусом голубці.

8. Тушкуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хв.

9. Подавайте гарячими.

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