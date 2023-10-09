Ліниві голубці, з якими впорається і новачок: швидкий рецепт
Голубці люблять всі, але процес їх приготування не надихає. На щастя, Shuba запропонував варіант лінивих голубців, які може приготувати навіть новачок.
Інгредієнти:
Куряче філе – 1 шт.
Цибуля – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Яйця курячі – 1 шт.
Рис – 100 г
Капуста білоголова – 200 г
Паста томатна – 100 г
Сметана 15% – 100 г
Олія соняшникова – 60 г
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Вода – 250 г
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Спосіб приготування:
1. Рис зваріть.
2. Філе пропустіть через м’ясорубку.
3. Цибулю подрібніть.
4. У сковороді обсмажте цибулю з морквою.
5. Капусту нашинкуйте, додайте до цибулі з морквою. Посоліть, додайте перець, тушкуйте під кришкою пів години. Охолодіть.
6. До фаршу додайте яйце, рис, овочі, посоліть, додайте перець і перемішайте. З цієї маси сформуйте котлети та обсмажте на олії.
7. Сметану змішайте з томатною пастою, додайте трошки води й залийте отриманим соусом голубці.
8. Тушкуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хв.
9. Подавайте гарячими.
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