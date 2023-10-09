Ленивые голубцы, с которыми справится и новичок: быстрый рецепт
Голубцы любят все, но процесс их приготовления не вдохновляет. К счастью, Shuba предложил вариант ленивых голубцов, которые может приготовить даже новичок.
Ингредиенты:
Куриное филе – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Яйца куриные – 1 шт.
Рис – 100 г
Капуста белокочанная – 200 г
Поста томатно – 100 г
Сметана 15% – 100 г
Масло подсолнечное – 60 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Вода – 250 г
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Способ приготовления:
1. Рис сварите.
2. Филе пропустите через мясорубку.
3. Лук измельчите.
4. В сковороде обжарьте лук с морковью.
5. Капусту нашинкуйте, добавьте к луку с морковью. Посолите, добавьте перец, тушите под крышкой полчаса. Охладите.
6. К фаршу добавьте яйцо, рис, овощи, посолите, добавьте перец и перемешайте. С этой массы сформуйте котлеты и обжарьте на масле.
7. Сметану смешайте с томатной пастой, добавьте немного воды и залейте полученным соусом голубцы.
8. Тушите на маленьком огне под крышкой 30 мин.
9. Подавайте горячими.
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