Летняя жара до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 24 апреля.

В четверг, 24 апреля, в Украине будет преобладать теплая весенняя погода: температура воздуха в большинстве областей будет достигать +20...+26°C.

Об этом сообщает Наталья Диденко. По ее словам, в течение дня температура будет колебаться в пределах +20...+26°C.

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В Киеве ожидается жаркая погода — до +25...+26°C.

В пятницу, 25 апреля, количество осадков вырастет. А уже в субботу синоптики прогнозируют резкое снижение температуры на западе и севере страны.

Ранее климатолог рассказала, чего ждать от погоды в 2025 году.

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