Летняя жара и дожди на севере и в центре: прогноз погоды на 24 июня

С 23 по 27 июня в Украине ожидается преимущественно теплая, но нестабильная погода. Лишь ближе к среде вернется настоящая летняя жара.

Во вторник, 24 июня, дождливый фронт сместится на северные и центральные регионы, где также возможны грозы. В то же время, воздух начнет прогреваться: в восточных и южных областях днем местами станет по-летнему жарко - до 30-31 градуса. В центре и на севере также станет теплее, хотя по ночам температура останется комфортной. Об этом сообщает Укргидромицентр.

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Во второй половине недели в Украине снова будет царить жара, характерная для лета в разгаре. Синоптики предупреждают, что температурные показатели будут расти, а солнечные дни будут доминировать в большинстве областей.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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