Льготная ипотека в действии: какие квартиры больше всего интересуют украинцев

Украинцы активно оформляют жилье через государственную программу льготного кредитования "єОселя". Наибольшим спросом пользуются квартиры на первичном рынке стоимостью до 2,8 миллиона гривен.

Предпочтение покупатели чаще всего отдают компактному жилью площадью от 45 до 70 квадратных метров - в основном однокомнатным или двухкомнатным помещением. Как сообщили OBOZ.UA первый заместитель председателя правления "Укрфинжитла" Дмитрий Вербицкий и первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, с начала 2025 года 59% жилья, приобретенного в рамках программы "єОселя", приходится на новостройки:

40% - это квартиры в домах, уже введенных в эксплуатацию (первичная продажа),

19% - объекты, которые еще находятся на этапе строительства.

"Сейчас почти 60% сделок в рамках "єОсели" - это покупка жилья в новостройках. Это свидетельство не только высокого спроса, но и реальной поддержки строительной отрасли в Украине", – подчеркнул Вербицкий.

Елена Дмитриева отметила, что в течение первых пяти месяцев 2025 года ключевые параметры ипотечных кредитов на первичное жилье – включая партнерские программы с застройщиками – остались почти неизменными. Украинцы и в дальнейшем выбирают подобные типы жилья и условия приобретения.

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Покупатели, участвующие в программе "єОселя", чаще всего выбирают квартиры стоимостью от 2,3 до 2,8 млн грн. При этом около 28% жилья приобретено по цене до 2 млн. грн. Стандартный первый взнос по ипотеке не превышает 30% от общей стоимости квартиры.

Наибольшим спросом пользуются 1-2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 кв. м, из которых 41% – это жилье до 50 кв. м. В подавляющем большинстве договоров (приблизительно 75%) срок кредитования составляет 20 лет. Основная часть соглашений (80%) заключается в относительно безопасных регионах – Киеве, Киевской области, Львове, Ивано-Франковске и Закарпатье.

С начала 2025 года в рамках госпрограммы уже выдано 2334 льготных ипотек на сумму свыше 4,3 млрд грн. Всего за 2,5 года действия программы оформлено более 17 тысяч кредитов на сумму более 28 млрд. грн.

єОселя: основные условия льготного ипотечного кредитования

Государственная программа "єО-селя" стартовала в октябре 2022 года и предоставляет украинцам возможность приобрести собственное жилье в кредит сроком до 20 лет. Ставка составляет 7% годовых, а для отдельных категорий – таких как военные, правоохранители, медики, учителя и ученые – действует пониженная ставка в 3%.

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Минимальный начальный взнос обычно составляет 20% от стоимости жилья, но для молодежи до 25 лет он снижен до 10%.

Претендовать на участие в программе могут лица, которые:

достигли 18 лет, но не достигнут 70 на момент полного погашения кредита;

не имеют в собственности жилья;

если жилье есть, его площадь не должна превышать 52,5 кв. м (+21 кв. м на каждого дополнительного члена семьи) или оно должно располагаться в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

имеют официальный доход, позволяющий регулярно уплачивать ежемесячные платежи по кредиту.

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