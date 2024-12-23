Ликвидация МСЭК в Украине: чью инвалидность будут проверять с 1 января

Медико-социальные экспертные комиссии, которые определяют группы инвалидности, в том числе для получения отсрочки от мобилизации, оказались в центре громкого коррупционного скандала. В связи с этим президент принял решение ликвидировать МСЭК с 1 января 2025 года.

Что это означает для людей с инвалидностью и кого будут проверять на предмет законности установления группы? Ответы на все распространенные вопросы подготовила команда UAportal совместно с ТСН.ua.

Что будет вместо МСЭК

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал коррупцию в МСЭК внутренним врагом Украины. В дальнейшем он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК. В частности, 1 ноября Кабинет Министров поддержал законопроект №12178, разработанный Министерством здравоохранения.

Законопроект предусматривает, что вместо процедуры установления инвалидности введут оценку повседневных функциональных возможностей человека. Функции МСЭК будут выполнять экспертные команды, которые будут проводить такую оценку. Эти команды будут работать при кластерных и надкластерных медицинских учреждениях.

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Как будет работать обновленный МСЭК

Процедура такой оценки будет проводиться в электронном формате по направлению, оформленному врачом в цифровой форме.

Вся информация будет автоматически вноситься в Единую информационную систему социальной сферы, что позволит устранить влияние человеческого фактора и предотвратить возможные коррупционные злоупотребления.

Врачи экспертной команды не получат доступа к информации об имени пациента до момента оценки, равно как и пациент не будет знать имена медиков.

Кого проверят после ликвидации МСЭК

Выводы МСЭК, принятые до 31 декабря 2024 года, остаются действительными.

Статус лиц с инвалидностью сохраняется на весь период его действия и служит основанием для получения или продления прав, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок и других социальных гарантий.

Для людей с бессрочным статусом лица с инвалидностью этот статус будет оставаться действующим и в дальнейшем без изменений.

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Лица с инвалидностью, которым назначен повторный осмотр после 1 января 2025 года, будут проходить оценивание по новой процедуре. Для тех, кто не смог вовремя пройти оценку, срок действия инвалидности будет продлеваться до момента принятия решения экспертной командой, но не позднее 1 июля 2025 года.

Мужчины со II или III группой инвалидности

Вместе с тем, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности с установленным сроком повторного осмотра, обязаны пройти оценивание по новым правилам в период с 1 апреля до 1 ноября 2025 года.

Все остальные лица, а также те, направление которых на повторный осмотр или оценивание невозможно по причинам, установленным Кабинетом Министров Украины (в частности, в связи с боевыми действиями или оккупацией), проходят такое оценивание после завершения или отмены военного положения, но не позднее чем через шесть месяцев с момента его прекращения или отмены.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла законопроект №12178, предусматривающий ликвидацию медико-социальной экспертной комиссии. Во втором чтении закон поддержали 259 народных депутатов.

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