Липкая и скользкая кожура на яблоках: можно ли есть такие фрукты

Бывало ли у вас такое, что купили яблоки, моете их, чтобы похрустить, а кожура яблок остается липкой или смазанной жиром? Если такой феномен наблюдался, лучше такие фрукты перед употреблением чистить от кожицы.

Дело в том, что некоторые фрукты для лучшего и более длительного хранения обрабатывают специальным пищевым воском – вернее смесью парафина, воска и сорбиновой кислоты.

Также яблоки опрыскивают дифенилом – продукт переработки нефти, который замедляет процессы гниения фруктов и овощей. Он является сильным аллергеном и запрещен в США и странах ЕС из-за канцерогенности. Дифенил не имеет цвета, запаха и вкуса. Если вы не помоете фрукт, обработанный этим веществом, оно может отравить ваш организм.

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Некоторые фрукты производители могут обрабатывать патулином – это микотоксин, производимый разными видами плесневых грибков. Если кожица яблока наощупь липкая и скользкая, может быть ее обработали именно этим веществом. Такие фрукты нужно мыть с мылом и срезать с них кожицу.

На складах фрукты и овощи для более длительного хранения могут обрабатывать и специальными дымовыми шашками. В выделенном дыме содержится фунгицид, защищающий фрукты и овощи от возбудителей гнили и плесени. Он безопасен и его остатки легко смыть водой, но нужно это делать тщательно.

Некоторые специалисты советуют мыть обработанные яблоки теплой водой с применением соды. Для этого нужно присыпать яблоко содой, натереть его и тщательно смыть теплой водой. Можно также использовать моющее средство, не содержащее тяжелых химических соединений. Это может быть средство для мытья детской посуды, его можно найти в любом магазине, где продают моющие средства. После такого мытья яблоко нужно хорошо протереть полотенцем и есть с кожурой.

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Еще один способ – положить яблоки на 10 минут в слабый раствор уксуса или соли, затем промойте водой.

Однако некоторые производители могут грешить тем, что возделывают фрукты дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты. Так что есть или не есть яблоки со шкурками – дело каждого, однако лучше перестраховаться и выбирать для потребления сезонные фрукты или те, которые подвергались минимальной обработке для более длительного хранения.

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