ЛистопАд чи листОпад: Авраменко объяснил, как говорить правильно

"ЛистопАд" или "листОпад"? Бывали ли у вас ситуации, когда вы не знали, где следует поставить ударение? Известный знаток украинского языка Александр Авраменко научит, как правильно говорить.

Об этом он сообщил в своем экспресс-уроке по украинскому языку в "Сніданку з 1+1". Он отметил, что украинцы часто неправильно подчеркивают слово "листопад", ведь делают упор на втором слоге. Однако по словам Авраменко, нужно говорить "листопад".

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Кроме этого, он отметил, что нельзя употреблять рядом с "листопадом" слово "місяць" (листопад-місяць), ведь ноябрь и является одним из осенних месяцев.

Также Александр Авраменко рассказал, как с русского языка на украинский перевести изречение "испарились, как из яблонь дым". В частности, это можно перевести несколькими украинскими фразами:

"було, та загуло";

"як вітром здуло";

"мокре місце залишилося";

"як корова язиком злизала".

Языковед подчеркнул, что когда украинцы заботятся о чистоте своего языка, они уважают не только себя, но и своих собеседников.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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