Ливни затопили улицы и дома в Одессе (видео, фото)

В Одессе на 15 сентября объявлено об опасной погоде. Утром на город рухнули мощные ливни, которые могут продержаться до конца суток.

Одесский городской совет в соцсетях сообщил, что из-за ливня осложнено движение транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова. Чередуют аварийные бригады коммунальных служб.

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Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial

Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial

Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial

Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial

Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial Последствия ливня в Одессе. Источник: t.me/odesacityofficial

Подтоплена проезжая часть на улицах Ак. Глушко, Химический рог Промышленной, Инглей.

Усложнено движение транспорта на улицах: Варненская, Церковный угол Атамана Чепиги, Приморский угол Газового переулка, 5 станция Фонтана.

Местные жители делятся видео из Одессы. На кадрах можно увидеть затопленные улицы, пляжи и даже дома.

Напомним, Украину накроет аномальная погода.

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