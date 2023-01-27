Ловцы "шахедов" уже в Украине: Федоров показал на видео, как блокируют работу вражеских БПЛА

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился кадрами работы "ловца шахедов". Такие же приборы защищают важнейшие объекты США.

Средства на эту технику были собраны благодаря Monobank, украинскому блоггеру Игорю Лаченкову и фандрайзинговой платформе United24. Видео работы прибора Fortem DroneHunter F700 Федоров опубликовал в телеграмме-канале.

Он отметил, что сейчас происходит обучение операторов на полигоне. Всего на эти средства было приобретено шесть таких "ловцов Shahed".

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"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. FortemDroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом", – написал Федоров.

Напомним, что россия использует против Украины дроны из новой партии, которые были сделаны в Иране. Речь идет о БПЛА "Shahed-131".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в декабре заявлял, что россия запускает в украинское пространство дроны иранского производства, маскируя их под собственные дроны типа "Герань".

Последняя атака вражескими дронами типа "Shahed" произошла на днях, 26 января.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россия использует "шахеды" для истощения и определения украинского ПВО.

Во время последней атаки ВСУ сообщили о сбитии 24 дронов-камикадзе из 24 запущенных по Украине. Пуски совершались с востока Азовского моря. Подавляющее число уничтожено в центре страны.

Напомним, что в Москве начали устанавливать системы ПВО на крышах зданий. В Украине назвали причины и ответили, возможен ли удар по российской столице.

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