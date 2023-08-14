Лучше чем из магазина: Как приготовить домашний "живчик" из свежих яблок

Знали ли вы, что вы можете приготовить любимый детский напиток "живчик" самостоятельно дома и сохранить его как компот? Вместо магазинного напитка можно приготовить напиток из яблок и наслаждаться отличным вкусом натурального напитка, к которому вы привыкли.

Этот рецепт в последнее время активно распространяется в соцсетях. Одним из таких рецептов поделились в издании life.nv.

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Ингредиенты:

10 литров яблок (вес может варьироваться в зависимости от сорта и их сладости)

Вода – 15 литров

Сахар – 600 г

Лимонная кислота – 1-3 чайные ложки (в зависимости от сладости яблок)

Способ приготовления:

Начните с подготовки большой кастрюли, которую вы будете использовать для приготовления напитка. Хорошо промойте яблоки и нарежьте на небольшие кусочки, оставляя зерна и сердцевину. Положите их в большую кастрюлю. Доведите воду до кипения и залейте яблоками в кастрюле. Покройте крышкой и оставьте на 24 часа, чтобы аромат и сок яблок получились. После этого процедите жидкость через сито, удалив яблоки и добавьте сахар и лимонную кислоту. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда содержимое закипит, держите на огне в течение 5 минут, после чего разлейте в стерилизованные сухие банки. Закройте банки стерилизованными крышками, осторожно упакуйте и оставьте до полного охлаждения. Готовый "живчик" можно хранить в прохладном месте и наслаждаться его вкусом в любое время года.

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