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Лучше чем из магазина: Как приготовить домашний "живчик" из свежих яблок

Игорь Романько

Как сделать напиток живчик из яблок

Знали ли вы, что вы можете приготовить любимый детский напиток "живчик" самостоятельно дома и сохранить его как компот? Вместо магазинного напитка можно приготовить напиток из яблок и наслаждаться отличным вкусом натурального напитка, к которому вы привыкли.

Этот рецепт в последнее время активно распространяется в соцсетях. Одним из таких рецептов поделились в издании life.nv.

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Ингредиенты:

  • 10 литров яблок (вес может варьироваться в зависимости от сорта и их сладости)
  • Вода – 15 литров
  • Сахар – 600 г
  • Лимонная кислота – 1-3 чайные ложки (в зависимости от сладости яблок)

Способ приготовления:

  1. Начните с подготовки большой кастрюли, которую вы будете использовать для приготовления напитка.
  2. Хорошо промойте яблоки и нарежьте на небольшие кусочки, оставляя зерна и сердцевину. Положите их в большую кастрюлю.
  3. Доведите воду до кипения и залейте яблоками в кастрюле. Покройте крышкой и оставьте на 24 часа, чтобы аромат и сок яблок получились.
  4. После этого процедите жидкость через сито, удалив яблоки и добавьте сахар и лимонную кислоту. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  5. Когда содержимое закипит, держите на огне в течение 5 минут, после чего разлейте в стерилизованные сухие банки.
  6. Закройте банки стерилизованными крышками, осторожно упакуйте и оставьте до полного охлаждения.
  7. Готовый "живчик" можно хранить в прохладном месте и наслаждаться его вкусом в любое время года.

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