Лучше, чем в магазине: Как сделать фруктовый лед в домашних условиях

Фруктовый лед является любимым удовольствием как для детей, так и для взрослых. Он не только вкусен, но и полезен, поскольку сделан из свежих фруктов или фруктового пюре. Если вы желаете приготовить его самостоятельно, в нашей статье вы найдете рецепт фруктового льда, а также удачный выбор сочетаний вкусов.

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Хотя можно использовать обычный фруктовый магазинный сок, стоит отметить, что вкус будет менее ярким, а такое мороженое будет менее полезным. Поэтому для получения вкуснейшего и полезного фруктового льда следует отдать предпочтение свежим фруктам, ягодам или фруктовому пюре.

Вот некоторые вкусные комбинации вкусов: манго-клубника, арбуз-лайм, апельсин-мята, банан-клубника, виноград с мятой. Также к фруктовому льду можно добавить немного йогурта, чтобы получить нежный вкус и консистенцию.

Ингредиенты:

Клубника, апельсин или арбуз (или другие фрукты) – 300 г;

Половина лайма;

Веточка мяты.

Для приготовления фруктового льда вам понадобятся формочки для мороженого. Если их нет, вы можете использовать бумажные или пластиковые стаканчики, в которые нужно вставить палочки. Формочки для мороженого можно купить в магазинах товаров для дома или заказать онлайн.

Вымойте фрукты или ягоды и очистите от хвостиков и кожуры. Нарежьте их на небольшие кусочки и измельчите в блендере. Если во фруктах есть косточки, процедите смесь через сито. Добавьте выжатый сок лайма, мяту и снова взбейте в блендере. Если смесь оказалась слишком густой, можно разбавить ее водой или соком.

Вылейте полученную смесь фруктов и сока в формочки для мороженого и вставьте палочки. Поставьте формочки в морозильную камеру на 2-4 часа. Также можно добавить несколько кусочков свежих фруктов к каждой формочке, чтобы сделать лед еще красивее и вкуснее. Когда фруктовый лед затвердеет, он готов к подаче. Приятного аппетита!

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