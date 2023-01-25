Лучше найти новую планету: ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое

Наше Солнце не так старо, как другие звезды, однако ученые уже пытаются точно определить, когда оно умрет. Конечно, четкую дату определить невозможно, ведь ученые имеют дело с огромным шаром энергии, который начали исследовать только поверхностно. Однако ученым удалось узнать несколько ключевых моментов о будущем Солнца, включая конец его текущей фазы жизни.

Хотя до полной смерти Солнца еще триллионов лет, некоторые ученые считают, что нынешняя фаза жизненного цикла Солнца закончится через 5 миллиардов лет, сообщает BGR. В этот момент массивная звезда в центре нашей Солнечной системы проест большую часть своего водородного ядра. В сущности, Солнце, которым мы его знаем, умрет. Когда это произойдет, Солнце станет красным гигантом, который перестанет выделять тепло с помощью ядерного синтеза. NASA говорит, что ядро ​​станет нестабильным и сократится примерно в это время.

Как только ядро ​​начнет становиться нестабильным, наружные слои Солнца расширятся. Это расширение в конце концов поглотит Меркурий и Венеру. Кроме того, резкие солнечные ветры от Солнца будут бить на Землю, лишая ее магнитного поля, создающего ее атмосферу. Тем временем на планете будут свирепствовать неприятные солнечные ветры. Конечно, прежде чем это произойдет, существует множество других угроз от Солнца.

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Хотя мысль о гибели Солнца пугает, есть вероятность, что человечество даже не увидит этого. По мнению ученых, океаны Земли будут испарены энергией Солнца через миллиард лет. В настоящее время яркость Солнца также увеличится примерно на 10 процентов. Кроме того, не следует забывать об угрозе изменения климата.

В конце концов, будущее Земли пасмурное, по крайней мере, так говорят ученые. Возможно, поэтому так много людей сейчас сосредоточено на космических путешествиях и перевозке нас на другие планеты. Это не только позволит человечеству продолжать выживать, но и даст нам новый дом, куда мы поедем, когда Солнце в конце концов умрет.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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