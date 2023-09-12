Лучшее чем варенье: Как приготовить невероятное яблочное повидло на зиму

Как сделать яблочное повидло на зиму

Пока длится яблочный сезон, это время для приготовления яблочного повидла на зиму. Вспомните теплые летние дни в холодное зимнее время.

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Мы предлагаем вам рецепт, которым поделились на сайте Meta, для создания густого и вкусного яблочного повидла, которое может служить идеальным дополнением к любимой выпечке, блинам и бутербродам, а также употреблять отдельно.

Ингредиенты:

2,5 кг яблок

80 мл воды

1,5 кг сахара

60 мл лимонного сока

Приготовление

Начните с того, что простерилизуйте банки и вскипятите крышки. Яблоки тщательно помойте, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте на кусочки. В кастрюлю добавьте воду, а затем яблоки. Покройте крышкой и тушите их на слабом огне до того момента, когда они станут мягкими. Периодически помешивайте. Затем погружным блендером превратите яблоки в пюре. Если вы хотите, можете также протереть их через сито, чтобы получить более гладкое повидло. Пюре переложите в большой сосуд и добавьте сахар и лимонный сок. Также вы можете добавить пряности по вашему вкусу. Постоянно помешивая, доведите пюре до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите до достижения желаемой густоты. Помните постоянно помешивать во избежание подгорания повидла и обеспечить однородность консистенции. Готовое блюдо разлейте в подготовленные банки и закройте крышками. Покройте одеялом и оставьте повидло остыть полностью. После охлаждения банки с повидлом можно перенести в сухое и черное место для хранения.

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