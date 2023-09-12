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Лучшее чем варенье: Как приготовить невероятное яблочное повидло на зиму

Игорь Романько

Как сделать яблочное повидло на зиму

Пока длится яблочный сезон, это время для приготовления яблочного повидла на зиму. Вспомните теплые летние дни в холодное зимнее время.

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Мы предлагаем вам рецепт, которым поделились на сайте Meta, для создания густого и вкусного яблочного повидла, которое может служить идеальным дополнением к любимой выпечке, блинам и бутербродам, а также употреблять отдельно.

Ингредиенты:

  • 2,5 кг яблок
  • 80 мл воды
  • 1,5 кг сахара
  • 60 мл лимонного сока

Приготовление

  1. Начните с того, что простерилизуйте банки и вскипятите крышки.
  2. Яблоки тщательно помойте, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте на кусочки.
  3. В кастрюлю добавьте воду, а затем яблоки. Покройте крышкой и тушите их на слабом огне до того момента, когда они станут мягкими. Периодически помешивайте.
  4. Затем погружным блендером превратите яблоки в пюре. Если вы хотите, можете также протереть их через сито, чтобы получить более гладкое повидло.
  5. Пюре переложите в большой сосуд и добавьте сахар и лимонный сок. Также вы можете добавить пряности по вашему вкусу.
  6. Постоянно помешивая, доведите пюре до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите до достижения желаемой густоты. Помните постоянно помешивать во избежание подгорания повидла и обеспечить однородность консистенции.
  7. Готовое блюдо разлейте в подготовленные банки и закройте крышками. Покройте одеялом и оставьте повидло остыть полностью.
  8. После охлаждения банки с повидлом можно перенести в сухое и черное место для хранения.

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