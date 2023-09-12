Лучшее чем варенье: Как приготовить невероятное яблочное повидло на зиму
Как сделать яблочное повидло на зиму
Пока длится яблочный сезон, это время для приготовления яблочного повидла на зиму. Вспомните теплые летние дни в холодное зимнее время.
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Мы предлагаем вам рецепт, которым поделились на сайте Meta, для создания густого и вкусного яблочного повидла, которое может служить идеальным дополнением к любимой выпечке, блинам и бутербродам, а также употреблять отдельно.
Ингредиенты:
- 2,5 кг яблок
- 80 мл воды
- 1,5 кг сахара
- 60 мл лимонного сока
Приготовление
- Начните с того, что простерилизуйте банки и вскипятите крышки.
- Яблоки тщательно помойте, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте на кусочки.
- В кастрюлю добавьте воду, а затем яблоки. Покройте крышкой и тушите их на слабом огне до того момента, когда они станут мягкими. Периодически помешивайте.
- Затем погружным блендером превратите яблоки в пюре. Если вы хотите, можете также протереть их через сито, чтобы получить более гладкое повидло.
- Пюре переложите в большой сосуд и добавьте сахар и лимонный сок. Также вы можете добавить пряности по вашему вкусу.
- Постоянно помешивая, доведите пюре до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите до достижения желаемой густоты. Помните постоянно помешивать во избежание подгорания повидла и обеспечить однородность консистенции.
- Готовое блюдо разлейте в подготовленные банки и закройте крышками. Покройте одеялом и оставьте повидло остыть полностью.
- После охлаждения банки с повидлом можно перенести в сухое и черное место для хранения.
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