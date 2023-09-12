Краще ніж варення: Як приготувати неймовірне яблучне повидло на зиму

Поки триває яблучний сезон, це час для приготування яблучного повидла на зиму. Згадайте теплі літні дні у холодну зимну пору.

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Ми пропонуємо вам рецепт, яким поділились на сайті Meta, для створення густого та смачного яблучного повидла, яке може служити ідеальним доповненням до улюбленої випічки, млинців та бутербродів, а також бути вживаним окремо.

Інгредієнти:

2,5 кг яблук

80 мл води

1,5 кг цукру

60 мл лимонного соку

Приготування

Почніть з того, що простерилізуйте банки і закип'ятіть кришки. Яблука ретельно помийте, розріжте їх, видаліть серцевину та наріжте на шматочки. У каструлю додайте воду, а потім яблука. Покрийте кришкою і тушкуйте їх на слабкому вогні до того моменту, коли вони стануть м'якими. Періодично помішуйте. Потім занурювальним блендером перетворіть яблука на пюре. Якщо ви бажаєте, можете також протерти їх через сито, щоб отримати більш гладке повидло. Пюре переложіть у велику посудину та додайте цукор та лимонний сік. Також ви можете додати прянощі за вашим смаком. Постійно помішуючи, доведіть пюре до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму і варіть до досягнення бажаної густоти. Пам'ятайте постійно помішувати, щоб уникнути підгорання повидла і забезпечити однорідність консистенції. Готову страву розлийте в підготовлені банки і закрийте їх кришками. Покрийте ковдрою і залиште повидло охолонути повністю. Після охолодження банки з повидлом можна перенести в сухе і темне місце для зберігання.

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