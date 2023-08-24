Лучшие короткие поздравления с Днем Независимости на украинском языке и красивые открытки

24 августа Украина празднует День Независимости – это государственный праздник, установленный в 1991 году. Второй год подряд украинцы отмечают этот день в условиях полномасштабного российского вторжения.

Предлагаем вам поздравить своих знакомых и близких теплыми пожеланиями мира и процветания или отправить поздравительные открытки.

Короткие поздравления на украинском языке с Днем Независимости:

З Днем Незалежності України! Бажаю миру, щастя і процвітання нашій країні!

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З Днем Незалежності України! Нехай наш прапор завжди буде вгорі, а наш народ буде сильним і вільним!

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З Днем Незалежності України! Слава Україні! Бажаємо кожній родині в Україні мирного неба, непохитної віри, щасливого майбутнього!

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Вітаємо з визначним державним святом – Днем Незалежності України. Бажаємо нашій країні пройти цей важкий шлях боротьби заради майбутнього!

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Вітаємо зі світлим святом Української Державності. Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією.

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Від щирого серця у День Незалежності зичимо миру, щастя, добра, достатку, щедрої долі!

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З Днем Незалежності! Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання!

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Україно, наша сильна та непереможна! Тебе боронять славетні герої. Нехай усі українці живуть у мирі та добробуті! З Днем Незалежності!

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Красивые картинки ко Дню Независимости Украины:

Предлагаем также выбрать для поздравления одну из красивых открыток.

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