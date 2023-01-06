Лукашенко рассказал очередную сказку о 'натовской аптечке', которую раздобыл его сын (видео)

Самопровозглашенный беларуский президент Александр Лукашенко 6 января лично посетил позиции российских войск, размещенных на территории РБ на Обуз-Лесневском полигоне. Он передал русским боевикам партию индивидуальных аптечек.

Лукашенко в разговоре с военнослужащими россии заверил, что переданные им медицинские аптечки разработаны исключительно на белорусских предприятиях и "укомплектованы белорусской составляющей", сообщает издание БЕЛТА.

Белорусский диктатор заявил, что ему удалось ознакомиться с "натовскими аптечками", поэтому он решил, что белорусские должны быть не хуже. Лукашенко говорит, что эти аптечки даже заценил его младший сын, которого он почему-то назвал врачом.

"Сын мой младший принес натовскую аптечку, и нашу. И говорит - пап, ну что это такое. И начал разворачивать, говорит: это же жизнь людей. Он у меня учится (здесь Лукашенко повернулся к своим пособникам за подсказкой. — Ред.) ... на технологическом, ну сейчас у них как у врачей ... Ну он по жизни врач, и начал мне это рассказывать. Начал рассматривать детали. Натовская, украинская, польская — ну они на базе натовских. И российская, беларуская — они более практичны. Он же ж военный у нас хирург, и они за несколько месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. Когда я принес малому говорю: а ну, посмотри. Он развернул, утром мне говорит: Да, это лучше", — рассказал Лукашенко.

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Ранее украинский дипломат Роман Бессмертный сказал, что считает возможным новое наступление оккупационной армии по направлению Беларуси. По его словам, диктаторов владимира путина и Александра Лукашенко ожидают либо трибунал, либо ликвидация.

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