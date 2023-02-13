Лукашенко заявил, что ОДКБ придется определиться с позицией по войне в Украине (видео)
Де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Организацию договора о коллективной безопасности определиться с позицией по войне в Украине. По его словам, отсидеться не получится.
Кроме этого, Лукашенко убежден, что это должно сплотить ОДКБ. Об этом самопровозглашенный президент сказал на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, сообщает "Пул первого".
"Если кто-то думает, что конфликт Украины и россии – это не наш конфликт, который тихонько где-нибудь отсидимся, нет, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, надо будет определяться, занимать определенную позицию", – заявил он.
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Лукашенко добавил, что вместе действовать проще, побуждая страны-участницы ОДКБ к определенным действиям. В то же время, де-факто президент Беларуси заверил, что никто не будет толкать государства действовать вопреки своим национальным интересам.
"Думаю, вот этот сложный период мы должны пройти, и он еще больше сплотит нашу организацию. Давайте подумаем вместе над этим", – добавил диктатор.
Напомним, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.
Также Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.
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