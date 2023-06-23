Львов накрыл мощный ливень и ураган: сообщают об отключении света в нескольких районах (фото, видео)

Вечером 23 июня во Львове объявили штормовое предупреждение из-за грозы, сильного ливня и вероятного града. Специалисты Львовского регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, вечером шквал 25-28 м/с.

Городской голова Львова сообщил о мощном ливне и призвал держаться подальше от деревьев.

"Во Львове очень мощный ливень и ураган. Пожалуйста, держитесь как можно дальше от деревьев", - написал Садовый.

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Также сообщается об отключении света и подтоплении в нескольких районах города.

Во время непогоды и шквального ветра не стоит ходить вблизи деревьев и парковать рядом с ними свои автомобили, ведь сильный ветер может повредить ветви, которые могут упасть на вас или на машину. Мы рекомендуем во время непогоды забрать машины подальше от деревьев и не находиться на улице", – отметили в управлении экологии и природных ресурсов Львовского горсовета.

Напомним, мы уже писали, как из-за непогоды в Анкаре в воздух подняло диван.

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