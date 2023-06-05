Магнитные бури в июне 2023 года: названы опасные даты

Магнитные бури в июне 2023 – когда магнитные бури накроют Землю и как улучшить самочувствие

В июне ожидается несколько слабых и мощных магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обновило информацию о космической погоде в течение июня 2023 года. Об этом сообщает Meteoagent.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря продлится с 18 по 20 июня. В остальное время прогнозируют слабые и средней силы метеоудары.

Календарь магнитных бурь на июнь:

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллах: 18-20 июня.

Трехдневная мощная магнитная буря в июне 2023 года

Отметим, что такие данные приблизительны, поскольку предусматривать солнечные вспышки очень трудно. Прогнозы формируются на основе целого ряда колеблющихся переменных. Поэтому в течение месяца количество магнитных бурь может изменяться, а ученые будут заставлять неожиданные события.

Когда происходят сильные магнитные бури, то на планете могут происходить полярные сияния, кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио и даже отключения электросетей. Метеозависимые люди, люди с хроническими болезнями и пожилые люди жалуются на ухудшение самочувствия. Однако ученые не подтверждают такую связь.

Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

В дни возмущения геомагнитного поля Земли люди жалуются на головную боль, повышение давления, головокружение, тошноту, боли в суставах и мышцах, бессонницу или сонливость, слабость, обострение хронических болезней.

Нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы лучше чувствовать себя:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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