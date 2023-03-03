Магнитные бури в марте: стали известны наиболее опасные дни

В марте состоится несколько активных геомагнитных штормов. Уже 4 марта следует ожидать магнитной бури силой в 4 балла.

Специалисты из Meteoagent сообщили, что март будет непростым для метеочувствительных людей, хотя всплесков на Солнце и ожидается немного.

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Так, 4 марта произойдет волнение магнитосферы Земли силой в 4 балла.

С 5 по 7 марта ожидаются солнечные вспышки, которые достигнут Земли в понедельник, 6 марта – сила бури достигнет 5 баллов.

8 марта состоятся незначительные геомагнитные колебания силой в 3 балла.

15 марта магнитные бури возобновятся и достигнут 4 балла.

24 марта снова произойдет незначительный всплеск силой до 3 баллов, а уже 25 марта усилится до 4 баллов.

26 марта ожидается мощная магнитная буря луны, которая достигнет отметки в 7 баллов.

31 марта ожидается солнечный шторм средней силы – 4 балла.

Как известно, солнечные вспышки провоцируют возмущение магнитосферы Земли, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание и слабость. У людей с хроническими заболеваниями тоже может ухудшиться самочувствие. Врачи советуют в канун и во время магнитных бурь воздержаться от физических нагрузок, больше времени проводить на свежем воздухе. А в случае ухудшения здоровья не занимайтесь самолечением и обращайтесь за помощью к специалистам.

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