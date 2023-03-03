Магнітні бурі у березні: стали відомі найбільш небезпечні дні

У березні відбудеться кілька активних геомагнітних штормів. Вже 4 березня слід чекати на магнітну бурю силою у 4 бали.

Фахівці з Meteoagent повідомили, що березень буде непростим для метеочутливих людей, хоча сплесків на Сонці й очікується небагато.

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Так, 4 березня відбудуться хвилювання магнітосфери Землі силою у 4 бали.

З 5 по 7 березня очікуються сонячні спалахи, які досягнуть Землі у понеділок, 6 березня – сила бурі досягне 5 балів.

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8 березня відбудуться незначні геомагнітні коливання силою у 3 бали.

15 березня магнітні бурі відновляться та досягнуть 4 балів.

24 березня знов станеться незначний сплеск силою до 3 балів, а вже 25 березня посилиться до 4 балів.

26 березня очікується найпотужніша магнітна буря місяця, яка сягне позначки у 7 балів.

31 березня очікується сонячний шторм середньої сили – 4 бали.

Як відомо, сонячні спалахи провокують збурення магнітосфери Землі, тож метеочутливі люди можуть відчути недомагання й слабкість. У людей з хронічними захворюваннями теж може погіршитися самопочуття.Лікарі радять у переддень та під час магнітних бур утриматися від фізичних навантажать, більше часу проводити на свіжому повітрі. А у разі погіршення здоров'я не займайтеся самолікуванням та звертайтеся по допомогу фахівців.

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