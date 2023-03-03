Магнитные бури в марте: стали известны наиболее опасные дни
В марте состоится несколько активных геомагнитных штормов. Уже 4 марта следует ожидать магнитной бури силой в 4 балла.
Специалисты из Meteoagent сообщили, что март будет непростым для метеочувствительных людей, хотя всплесков на Солнце и ожидается немного.
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- Так, 4 марта произойдет волнение магнитосферы Земли силой в 4 балла.
- С 5 по 7 марта ожидаются солнечные вспышки, которые достигнут Земли в понедельник, 6 марта – сила бури достигнет 5 баллов.
- 8 марта состоятся незначительные геомагнитные колебания силой в 3 балла.
- 15 марта магнитные бури возобновятся и достигнут 4 балла.
- 24 марта снова произойдет незначительный всплеск силой до 3 баллов, а уже 25 марта усилится до 4 баллов.
- 26 марта ожидается мощная магнитная буря луны, которая достигнет отметки в 7 баллов.
- 31 марта ожидается солнечный шторм средней силы – 4 балла.
Как известно, солнечные вспышки провоцируют возмущение магнитосферы Земли, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание и слабость. У людей с хроническими заболеваниями тоже может ухудшиться самочувствие. Врачи советуют в канун и во время магнитных бурь воздержаться от физических нагрузок, больше времени проводить на свежем воздухе. А в случае ухудшения здоровья не занимайтесь самолечением и обращайтесь за помощью к специалистам.
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