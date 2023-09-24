Магнитные бури в октябре: названы опасные дни на второй месяц осени

Магнитные бури 2023 - когда магнитные бури в октябре и как уберечь здоровье

Середина осени окажется спокойной в плане солнечной активности. В общем, в течение октября метеозависимым не стоит сильно волноваться.

Правда, в один момент магнитная буря может существенно кардинально повлиять на здоровье людей. Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.

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Начало месяца может показаться очень трудным, ведь уже 1 октября ожидается метеоудар средней мощности.

2 октября – слабая солнечная активность, которая может повлиять на настроение или общее нежелание к активным действиям.

Самая сильная магнитная буря ожидается 5 октября. Ее пик будет утром, но влияние на организм метеочувствительных людей продержится до глубокой ночи. Возможны резкие перепады настроения, головные боли и обострение хронических болезней.

Еще две слабые магнитные бури ожидаются в период с 13 по 15 октября и 23-26 числа. Не все ощутят солнечную активность в эти дни на себе.

Весьма серьезная солнечная активность прогнозируется в конце месяца – 29-30 октября.

Предлагаем вам полезные советы, которые помогут пережить магнитные бури без вреда для здоровья:

проводите больше времени на свежем воздухе,

избегать алкогольных напитков, кофе, энергетиков, жирной и тяжелой пищи,

соблюдайте режим сна,

пейте больше чистой воды.

Следует помнить, что прогнозы ученых могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце и влияния солнечных вспышек на атмосферу Земли.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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