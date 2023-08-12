Маковея-2023: что обязательно класть в корзину на освящение

Маковея, или Первый Спас, – это православный праздник, который отмечается 14 августа. Оно посвящено Воздвижению Животворящего Креста Господня.

В этот день верующие несут в церковь корзины с продуктами, освящаемыми священниками. Также из цветов и душистых трав создают букетики – маковейчики, в которые добавляют головки мака.

Что обязательно нужно положить в корзину на Маковея?

Мак

Мед

Воду

Хлеб

Яблоки

Деньги

Виноград

Кукурузу

Цветы мака символизируют кровь Христову, пролитую за спасение человечества. Головки мака должны защищать от беды.

Читайте также: Главное блюдо на Маковея: как приготовить ломанцы или шулики с маком

Мед в праздничной корзине символизирует восходящую на землю благодать Божью. Вода символизирует очищение и освящение. Хлеб – тело Христово. Яблоки символизируют вечную жизнь. Виноград символизирует радость и счастье. Кукуруза – плодородие и обилие.

Помимо этих продуктов, в корзину на Маковея можно положить и другие продукты, имеющие для вас особое значение. Например, если вы хотите попросить Бога о чем-то, вы можете положить в корзину ту вещь, которая символизирует вашу просьбу. К примеру, если вы хотите попросить Бога о здоровье, вы можете положить в корзину яблоко. Если вы хотите попросить Бога о счастье, вы можете положить в корзину цветы.

Маковея – это праздник, издавна символизирующий победу добра над злом, света над тьмой. Оно напоминает о жертве Христа, принесшей нам спасение.

Предлагаем также узнать, что принято готовить на Медовый Спас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!