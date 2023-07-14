"Маскировка не помогла": контрразведчики СБУ эффектно уничтожили танки оккупантов (видео)
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины принимают участие в уничтожении российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцам удалось уничтожить танки, БМП и другую военную технику захватчиков.
Маскировка техники россиянам не помогла. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
"Военные контрразведчики СБУ жгут оккупантов: маскировка Т-90М не помогла. Наши специалисты в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусируют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освободить украинскую землю", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что контрразведчикам удалось уничтожить:
- три танка, в том числе Т-90М и Т-90;
- четыре боевые машины пехоты;
- три бронетранспортера;
- МТЛБ;
- зенитную установку;
- наблюдательный комплекс "Муром";
- противотанковую пушку;
- 17 единиц автомобильной техники;
- два склада боеприпасов;
- три единицы инженерной техники;
- два БПЛА;
- расчет FPV-дронов.
Уточняется, что с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.
Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.
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