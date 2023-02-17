Масленица в Украине: история праздника, традиции и запреты

Масленица считается старинным народным праздником. Она знаменует окончание зимы и встречу весны. Каждый год этот праздник отмечается в разные даты. Масленицу отмечают неделю перед началом пасхального поста.

В этом году Масленица начнется в понедельник, 20 февраля и продлится до 26 февраля включительно. Этот праздник считается языческим. Издавна на Масленицу почитали бога Солнца Ярило и бога опекуна скота Велеса.

На Масленицу принято устраивать массовые народные гуляния, во время которых пекли круглые блины, жгли костры, где сжигали чучела. Чем более шумные гуляния – тем быстрее разбудите весну.

После принятия христианства церковники освятили этот языческий праздник и наполнили его новыми идеями. В частности, масляная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В этот период нужно приблизиться к прощению, примирению с ближними.

Традиции праздника

Масленица начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Было заведено в первый день Масленицы ходить в гости и печь первый праздничный блин, который стоило отдать нуждающимся. Во вторник крестьяне устраивали осмотр. А еще молодежь устраивала знакомства, чтобы присмотреться к будущему мужу или жене.

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В среду женщины должны были испечь блинов и угостить им мужчин своих дочерей. Считалось, что чем богаче ее стол, тем больше теща понравилась мужу своей дочери. В четверг начинался так называемый "разгул" – в этот день с размахом устраивали народные гуляния: водили хороводы, пели, катались с горок, разжигали костры и прыгали через него, проводили кулачные бои и т.д.

В пятницу устраивали "тещины вечера". Женщина, имеющая замужнюю дочь, должна была навестить зятя, а он угощал ее блинами. Теща брала с собой и подруг – она должна похвастаться перед ними, как ее уважает зять.

В субботу молодые женщины приглашали к себе в гости родственников мужчины, прежде всего свекровь.

В воскресенье устраивали провода зимы. С этого дня начиналась подготовка к Великому посту. Было принято просить прощения друг у друга, поминать усопших. Народные гуляния завершались сожжением чучела, пепел же, что от него остался, развеивали над полями, чтобы год был урожайным.

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Народные предрассудки

Сколько блинов испечете — столько солнечных дней будет ждать вас в течение года.

Первый блин должен быть пропеченным и румяным, чтобы семья весь год не болела. Если же первый блин не задался – ждите проблем со здоровьем.

Блинчики надо есть руками, чтобы не навлечь беду на семью.

Приметы на Масленицу

Перед Масленицей ударил мороз – лето будет теплым.

Если в последний день Масленицы плохая погода – весна будет теплой.

На Масленицу много сосулек на крышах – год будет урожайным.

Незамужняя девушка на Масленицу встретила пьяницу – пусть ждет жениха.

Блин, который пекла девушка, прилип к сковороде - до замужества еще далеко, а если ее блин вышел с дырочками - столько детей у нее будет.

Запреты праздника

Во время масляной недели запрещалось венчаться в церкви.

Работы по дому можно выполнять только в первые три дня. С четверга по воскресенье весь физический труд лучше отложить.

Сидеть дома в одиночестве во время масляной недели не рекомендуется. Это время, когда нужно от души погулять и повеселиться.

Принимать гостей нужно безоговорочно, а еще не отказывать бедным и нуждающимся.

Гостей принимали за много накрытым столом – иначе год мог не задаться.

Переедать считалось злом, также следовало избегать мясных блюд.

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