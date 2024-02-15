Массированная ракетная атака на Украину: в Запорожье, Львове, Хмельницком и Полтавщине есть попадание: подробности

Утром 15 февраля армия РФ нанесла ракетные удары по Львову, Запорожью и Миргородскому району Полтавской области. Был атакован объект инфраструктуры и склад, где вспыхнул пожар, несколько человек пострадали.

Для осуществления массированной атаки по Украине оккупанты поднимали в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также запускали "Калибры", предупредили в Воздушных силах ВСУ. В Киевской области работала ПВО.

Воздушная тревога начала распространяться по территории Украины в полпятого утра.

С аэродрома Оленья слетело 7 Ту-95МС. Около 06:00 в ПС ВСУ известили, что вражеские ракеты маневрируют с Житомирской области на Киев, из Сумской области в направлении Полтавщины, из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

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Одновременно с этим начались первые взрывы в Киеве, Днепре, Запорожье и Львове, на Хмельнитчине и Полтавщине.

Силы ПВО сбили все летевшие на Киев ракеты. Во Львове было попадание по объекту инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в домах на улице Научной, задело школу и автомобили. Есть три пострадавших.

Кроме того, попадание было по инфраструктурному объекту в Запорожье, один человек травмирован. В Миргородском районе Полтавщины ракета попала в состав, в результате чего загорелся пожар на площади 100 кв. м.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА добавил, что в регионе есть повреждения гражданских объектов, пострадавших нет.

Напомним, оккупанты сбросили 7 авиационных бомб на Сумский район.

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