Мать отсидела 20 лет за то, что "задушила" своих 4-х детей: наука помогла доказать ее невиновность

Суд Австралии снял обвинения с Кэтлин Фолбиг в деле убийства четырех своих детей

Женщина, пробывшая двадцать лет в тюрьме под обвинением в убийстве своих четырех маленьких детей, была помилована в Австралии. В течение десяти лет их смерти происходили поочередно, и хотя в 2003 году суд считал неправдоподобными утверждения женщины о естественных причинах смерти, новые исследования указывают на другое.

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Кэтлин Фолбиг была известна как "самая страшная серийная убийца Австралии" после того, как присяжные осудили ее за убийство своих сыновей Калеба и Патрика, а также дочерей Сары и Лоры.

Верховный суд штата Новый Южный Уэльс приговорил Фолбига к 40 годам лишения свободы с возможностью условно-досрочного увольнения не ранее, чем через 25 лет.

Это дело теперь считается одной из самых больших судебных ошибок в Австралии, поскольку Фолбиг всегда утверждала свою невиновность.

Фолбиг была арестована после того, как в период с 1989 по 1999 год внезапно умерло четверо ее детей в возрасте от 19 дней до 19 месяцев. Прокуроры утверждали, что женщина удавила своих детей, но не было вещественных доказательств удушения или следов телесных повреждений.

Осуждение Фолбига было основано на косвенных доказательствах, в том числе на записях в ее дневниках, где она выражала сложности материнства и обвиняла себя в смерти детей.

В следующем ходе дела адвокаты Фолбиг подали несколько апелляций и обратились к новому расследованию в 2019 году. Однако результаты этих действий не подвергали сомнению приговор, а также подкрепили косвенные доказательства, представленные на первоначальном судебном процессе против Фолбига.

Однако после нового расследования, проведенного судьей в отставке Томом Батерстом, прокуратура признала, что их понимание причин смерти детей претерпело изменения.

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После проведения нового расследования по делу Кэтлин Фолбиг, выдержавшей двадцать лет заключения по обвинению в убийстве своих четырех детей, появились новые выводы, которые изменили взгляд прокуратуры на этот случай.

Эксперты, участвовавшие в расследовании, отметили, что дневники Кэтлин Фолбиг были способом для нее выразить свою скорбь и пережить трагедию, поскольку она не имела поддержки, а также отметили, что удушение детей могло бы быть невозможно без физических следов.

Однако основной причиной изменения взора прокуратуры стали выводы группы иммунологов. Они обнаружили общую генетическую мутацию под названием CALM2 G114R у дочерей Фолбиг, Сары и Лоры, которая может привести к внезапной остановке сердца.

Также были найдены доказательства того, что у сыновей Калеб и Патрика была другая генетическая мутация, которая связывается с внезапным началом эпилепсии у мышей.

Профессор Карола Винуэса, руководившая исследовательской группой из Австралийского национального университета, отметила, что они обратили внимание на необычную последовательность генов в ДНК Кэтлин Фолбиг еще до того, как проводили тестирование образцов ДНК ее детей. Их обнаружение в ноябре 2018 года стали основанием для предположений о возможной причине смерти.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса, Майкл Дейли, заявил, что судья в отставке, Том Батерст, пришел к "убедительному выводу" относительно обоснованных сомнений в виновности Фолбига. В результате губернатор Нового Южного Уэльса подписал указ о полном помиловании и отпуске Фолбига из тюрьмы.

Решение о помиловании Фолбиг получило поддержку от профессора Винуэси, назвавшей его прекрасным событием, которое может оказать надежду другим женщинам, оказавшимся в подобных ситуациях. Заявление Австралийской академии наук отметило необходимость реформирования правовой системы в стране, чтобы учесть прогресс в науке.

Изменение взгляда прокуратуры на это дело и помилование Фолбиг свидетельствует о важности объективности и научного подхода к рассмотрению подобных случаев.

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Согласно объяснениям прокурора Майкла Дэйли, безусловное помилование не отменяет самого приговора Фолбига.

Окружной апелляционный суд по уголовным делам может отменить приговор, если дело будет передано ему снова. Процесс отмены приговора может занять до года.

В случае отмены приговора Фолбиг может подать иск в правительство Австралии и потребовать миллионы долларов в компенсацию.

Фолбиг была названа "самой страшной серийной убийцей в Австралии" после приговора.

Аналогичный прецедент произошел с австралийкой Линди Чемберлен, которую незаконно приговорили к пожизненному заключению за убийство своего младенца-дочки в 1982 году. Через три года она была выпущена после признания ошибки суда.

Позже Чемберлен получила компенсацию в размере 1,3 миллиона австралийских долларов (858 тысяч долларов США).

Однако адвокаты Фолбига отмечают, что ее дело гораздо сложнее, чем дело Чемберлен. Фолбиг провела 20 лет в тюрьме, а ее жизнь испортилась из-за потери детей и долгие годы заключения за преступления, которые, по научным доказательствам, она не совершила.

У ворот тюрьмы друзья Фолбига встретили ее после многолетней кампании за ее освобождение. Прокурор Дейли призвал журналистов и общественность уважать право Фолбига на частную жизнь.

Ранее НАБУ получили записи разговоров судьи Князева по делу о рекордной взятке в $2,7 млн с помощью молодой агентки.

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