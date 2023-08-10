Медведь в США разогнал свадьбу, когда ворвался 'за десертом' (видео)

Медведь устроил неожиданность на свадьбе в Колорадо, атаковав десертный стол, размещавшийся в праздничном шатре. Этот инцидент в округе Боулдера попал на видео.

Как сообщает издание upi.com, животное разогнало гостей свадьбы Кейлин Макросси-Мартинес и Брендона Мартинеса, когда решило присоединиться к празднованию.

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Отмечается, что пара планировала спокойную церемонию обмена обетами, но погода решила добавить свои сюрпризы – начались муссонные дожди. Так что церемонию провели в шатре.

Когда праздник был в разгаре, гости и молодожены окружили десертный стол, где разместились разнообразные кондитерские изделия. Вдруг в шатер ворвался огромный медведь, он залез на стол и стал поедать сладости.

"Наша свадьба стала еще ярче благодаря медведю, который неожиданно появился и распробовал наши десерты", – поделился впечатлениями жених Брендон Мартинес.

Невеста Кейлин Макросси-Мартинес подчеркнула, что эта незабываемая свадьба стала важным напоминанием, что жизнь не всегда идет по плану, но важно уметь радоваться и делиться радостью даже в самых неожиданных обстоятельствах.

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