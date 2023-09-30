Мелкие мошки в горшках: Как избавиться от вредителей и уберечь домашние растения
Узнать, что мошки завелись в цветочном горшке с растениями, может быть реальным разочарованием для многих хозяек и садоводов. Даже небольшое количество этих вредителей может нанести ущерб не только вашим зеленым побегам, но и создать неприятный запах дома. Главная задача – быстро и эффективно избавиться от мошек, а мы подготовили для вас полезные советы по этому поводу.
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Прежде чем приступить к борьбе с мошками в горшках с цветами, стоит выяснить, какие именно насекомые могут поселиться в вашем горшке, пишет Главред. Мошки могут появиться из-за переувлажнения почвы, зимой или из-за недостаточной обработки почвы перед использованием. Мошки в горшках могут быть черные либо белоснежные.
Обычно на растениях в вазонах можно встретить следующие виды мошек:
- Нохвостки (семейство Poduridae): Эти мошки обычно живут в почве и считаются одними из наименее причиняемых вреда видов мошек.
- Цветочные мошки (сциариды): Они потребляют корни растений и могут привести к повреждению корневой системы.
- Белокрылки (аллеройдиды): Эти мошки также обычно живут в почве и могут нанести вред корням растений.
- Плодные мошки (дрозофилы) Эти мошки, как правило, атакуют плоды растений.
Если вы заметили мошок в своих цветах, вот несколько народных способов, которые могут помочь вам справиться с этой проблемой:
- Апельсиновая кожура: Апельсин содержит большое количество витаминов, а его кожура содержит эфирные масла, которые отпугивают насекомых. Сушите апельсиновую шкурку и измельчайте ее, затем добавьте к почве. Вы также можете разлагать сушеные кусочки апельсиновой кожуры поверхности почвы, но не забывайте обновлять их время от времени.
- Перекись водорода: Растворите 2 столовые ложки перекиси водорода в литре воды и опрыскивайте землю в горшке. Этот раствор поможет уничтожить как личинок, так и взрослых мошек.
- Использование спичек: Возьмите несколько спичек и вставьте их головками вниз в грунт. Затем полейте небольшим количеством воды и через несколько дней замените спички.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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