Дрібні мошки у горщиках: Як позбутись шкідників та вберегти домашні рослини

Дізнатися, що мошки завелися у вазоні з рослинами, може бути реальним розчаруванням для багатьох господинь і садівників. Навіть невелика кількість цих шкідників може завдати збитків не лише вашим зеленим пагонам, але й створити неприємний запах вдома. Головне завдання – швидко і ефективно позбутися мошок, а ми підготували для вас корисні поради щодо цього.

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Перш ніж розпочати боротьбу із мошками в горщиках з квітами, варто з'ясувати, які саме комахи можуть оселитися у вашому вазоні, пише Главред. Мошки можуть з'явитися через перезволоження ґрунту, взимку або через недостатню обробку ґрунту перед використанням. Мошки у вазонах можуть бути темні або білі.

Зазвичай на рослинах у вазонах можна зустріти наступні види мошок:

Ногохвістки (сімейство Poduridae): Ці мошки зазвичай живуть в ґрунті і вважаються одними з найменш завдаваної шкоди видів мошок. Квіткові мошки (сциариди): Вони споживають корені рослин і можуть призвести до пошкодження кореневої системи. Білокрилки (алеройдіди): Ці мошки також зазвичай живуть в ґрунті і можуть завдати шкоди кореням рослин. Плодові мошки (дрозофіли): Ці мошки, як правило, атакують плоди рослин.

Якщо ви помітили мошок у своїх квітах, ось декілька народних способів, які можуть допомогти вам впоратися з цією проблемою:

Апельсинова шкірка: Апельсин містить велику кількість вітамінів, а його шкірка містить ефірні олії, які відлякують комах. Сушіть апельсинову шкірку і подрібнюйте її, потім додайте до ґрунту. Ви також можете розкладати сушені шматочки апельсинової шкірки поверхні ґрунту, але не забувайте оновлювати їх час від часу. Перекис водню: Розчиніть 2 столові ложки перекису водню в літрі води і обприскуйте землю в горщику. Цей розчин допоможе знищити як личинок, так і дорослих мошок. Використання сірників: Візьміть декілька сірників і вставте їх головками вниз у ґрунт. Потім полийте невеликою кількістю води і через декілька днів замініть сірники.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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