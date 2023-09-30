Мелкие мошки в горшках: Как избавиться от вредителей и уберечь домашние растения

Узнать, что мошки завелись в цветочном горшке с растениями, может быть реальным разочарованием для многих хозяек и садоводов. Даже небольшое количество этих вредителей может нанести ущерб не только вашим зеленым побегам, но и создать неприятный запах дома. Главная задача – быстро и эффективно избавиться от мошек, а мы подготовили для вас полезные советы по этому поводу.

Читайте также: Четыре комнатных растения, устраняющих влажность

Прежде чем приступить к борьбе с мошками в горшках с цветами, стоит выяснить, какие именно насекомые могут поселиться в вашем горшке, пишет Главред. Мошки могут появиться из-за переувлажнения почвы, зимой или из-за недостаточной обработки почвы перед использованием. Мошки в горшках могут быть черные либо белоснежные.

Обычно на растениях в вазонах можно встретить следующие виды мошек:

Нохвостки (семейство Poduridae): Эти мошки обычно живут в почве и считаются одними из наименее причиняемых вреда видов мошек. Цветочные мошки (сциариды): Они потребляют корни растений и могут привести к повреждению корневой системы. Белокрылки (аллеройдиды): Эти мошки также обычно живут в почве и могут нанести вред корням растений. Плодные мошки (дрозофилы) Эти мошки, как правило, атакуют плоды растений.

Если вы заметили мошок в своих цветах, вот несколько народных способов, которые могут помочь вам справиться с этой проблемой:

Апельсиновая кожура: Апельсин содержит большое количество витаминов, а его кожура содержит эфирные масла, которые отпугивают насекомых. Сушите апельсиновую шкурку и измельчайте ее, затем добавьте к почве. Вы также можете разлагать сушеные кусочки апельсиновой кожуры поверхности почвы, но не забывайте обновлять их время от времени. Перекись водорода: Растворите 2 столовые ложки перекиси водорода в литре воды и опрыскивайте землю в горшке. Этот раствор поможет уничтожить как личинок, так и взрослых мошек. Использование спичек: Возьмите несколько спичек и вставьте их головками вниз в грунт. Затем полейте небольшим количеством воды и через несколько дней замените спички.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!