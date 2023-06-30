Металлик, вельвет и оверсайз: названы самые стильные брюки на 2023 год (фото)
Стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.
В своем TikTok-канале она отметила, что следует обратить внимание на кожаные брюки и кожу с имитацией старой кожи. Кроме того, актуальными остаются металлик и вельвет.
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Актуальными остаются брюки свободного кроя, оверсайз, с отворотом, классические карго или карго в спортивном стиле.
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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.
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