Металлик, вельвет и оверсайз: названы самые стильные брюки на 2023 год (фото)

Стильные брюки 2023 - Стилист Алина Михайленко показала стильные брюки на 2023 год - модные тренды 2023

Стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

В своем TikTok-канале она отметила, что следует обратить внимание на кожаные брюки и кожу с имитацией старой кожи. Кроме того, актуальными остаются металлик и вельвет.

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Модные тренды 2023 - стильные брюки на лето 2023

Актуальными остаются брюки свободного кроя, оверсайз, с отворотом, классические карго или карго в спортивном стиле.

Алина Михайленко показала стильные брюки на 2023 год - модные тренды 2023

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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