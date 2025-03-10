Метеочувствительным подготовиться, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 11 марта

В ближайшие дни ожидается рост солнечной активности. Геомагнитные бури оценивают по шкале К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше значение, тем более мощная буря и ее возможное влияние на здоровье людей, связь и технические системы.

Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 марта 2025 года.

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В понедельник, 10 марта, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, относящаяся к красному уровню опасности. Такая буря может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к изменению геомагнитного фона. Во вторник, 11 марта интенсивность бури несколько снизится к К-индексу 4 (желтый уровень), однако ее влияние все еще может быть заметным.

Следует помнить, что эти прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может варьироваться в зависимости от новых данных о солнечной активности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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