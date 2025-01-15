МИД Литвы не исключает вероятности отправки войск в Украину: подробности

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае обращения Украины с просьбой о вводе войск Литва готова обсудить этот вопрос с партнерами и союзниками. По словам Будриса, в таком случае Литва совместно с партнерами и Украиной рассмотрела формат возможного привлечения.

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Он напомнил, что после Парижского саммита, на котором президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с литовским лидером идею расширения военного присутствия в Украине, Вильнюс не исключил участия в таких инициативах. Об этом он сообщил в интервью литовскому вещателю LRT.

Министр подчеркнул, что Литва последовательно выполняет роль поставщика безопасности в регионе, используя для этого как дипломатические, так и другие инструменты. Он подчеркнул, что эта позиция была четко донесена новой администрации США.

"Литва является не только получателем безопасности, но и активно способствует ее обеспечению в регионе. И если встанет вопрос участия, я уверен, что литовский флаг будет там", – резюмировал Будрис.

Напомним, Spiegel назвал причину блокировки пакета германской помощи Шольцем.

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