Миллионер вывел формулу, которая помогает выигрывать значительные деньги в лотереях

Американец Ричард Лустиг родом из Орландо, Флорида, стал миллионером благодаря своему успеху в государственных лотереях. За период с 1993 по 2010 он выиграл семь главных призов, общей суммой $1,052,205.

Самая большая его выигрышная сумма составила $842,152, которую он получил в 2002 году.

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В первые годы своего участия в лотереях, Лустиг играл каждый день, но безуспешно. Затем он разработал формулу, которая, по его убеждению, увеличивает шансы на выигрыш. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина начал систематически записывать и анализировать данные о своих выигрышах и выигрышах других людей. Посредством этой формулы он смог выиграть семь раз.

Одна из рекомендаций Лустига состоит в том, что следует избегать выбора номеров быстрого выбора, сгенерированных компьютером. Он считает, что такие номера имеют меньше шансов на выигрыш. Также он советует избегать использования дат рождения при выборе чисел, поскольку это популярный вариант, который используют многие.

Лустиг также рекомендует изучить "хорошие" числа и оставаться при них. Он подчеркивает, что выигрышные композиции обычно включают эти числа. Кроме того, он советует постоянно играть, не забывать об участии в лотерее и разумно тратить деньги, которые можно позволить себе потерять.

Недавно Дональд Питтман, житель Ньюпорта, Северная Каролина, США, получил главный приз в размере 200 000 долларов в лотерее. В своем рассказе о победе мужчина признался, что ему удалось приобрести выигрышный билет благодаря материнским предрассудкам о левой руке.

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