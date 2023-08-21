Минимум ингредиентов: как приготовить баклажанный гратен

Сезон баклажанов стал прекрасной возможностью для гурманов экспериментировать с этим овощем. Предлагаем вам открыть новое блюдо – баклажановый гратен, который поразит вас как вкусом, так и полезными свойствами.

Рецептом блюда поделились в Shuba. Приготовление баклажанного гратена – это просто и быстро. На приготовление уйдет всего 10 минут вашего времени.

Ингредиенты:

1 шт. баклажана.

1/2 шт. лука репчатого.

1 шт. зубчик чеснока.

100 г сыра моцарелла.

2 ст. л. оливкового масла.

Соль по вкусу.

3 ст. л. томатный соус.

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Приготовление:

Баклажаны помойте и нарежьте кубиками или кружочками. Также нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло в сковороде, добавьте чеснок и лук. Обжарьте несколько минут. Баклажаны положите в сковороду и немного обжарьте. Добавьте томатный соус и посолите по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите овощи в форму для запекания, посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в духовой шкаф на 10 минут.

Приятного аппетита!

Это блюдо поразит вас как вкусом, так и аппетитным видом. Не стесняйтесь экспериментировать и наслаждаться вкусами в кулинарном мире.

Напомним, мы рассказали, как приготовить баклажан на зиму по-грузински.

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