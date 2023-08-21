Минимум ингредиентов: как приготовить баклажанный гратен
Сезон баклажанов стал прекрасной возможностью для гурманов экспериментировать с этим овощем. Предлагаем вам открыть новое блюдо – баклажановый гратен, который поразит вас как вкусом, так и полезными свойствами.
Рецептом блюда поделились в Shuba. Приготовление баклажанного гратена – это просто и быстро. На приготовление уйдет всего 10 минут вашего времени.
Ингредиенты:
- 1 шт. баклажана.
- 1/2 шт. лука репчатого.
- 1 шт. зубчик чеснока.
- 100 г сыра моцарелла.
- 2 ст. л. оливкового масла.
- Соль по вкусу.
- 3 ст. л. томатный соус.
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Приготовление:
- Баклажаны помойте и нарежьте кубиками или кружочками. Также нарежьте лук и чеснок.
- Разогрейте масло в сковороде, добавьте чеснок и лук. Обжарьте несколько минут.
- Баклажаны положите в сковороду и немного обжарьте. Добавьте томатный соус и посолите по вкусу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Переложите овощи в форму для запекания, посыпьте тертым сыром.
- Поставьте форму в духовой шкаф на 10 минут.
Приятного аппетита!
Это блюдо поразит вас как вкусом, так и аппетитным видом. Не стесняйтесь экспериментировать и наслаждаться вкусами в кулинарном мире.
Напомним, мы рассказали, как приготовить баклажан на зиму по-грузински.
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