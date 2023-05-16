Министр соцполитики рассказала, каким будет размер жилищной субсидии летом

Каким будет размер субсидии на оплату коммунальных услуг на неотапливаемый сезон

Летний период украинцы могут воспользоваться государственной поддержкой платы за коммунальные услуги. Согласно информации, предоставленной министром социальной политики Оксаной Жолнович, семьям, у которых сумма оплаты коммунальных услуг превышает 15% от общего дохода, предоставляется право на получение субсидии.

Министр отметила, что процесс начисления субсидий на неотапливаемый сезон уже начался для украинцев, нуждающихся в государственной помощи по оплате коммунальных услуг.

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"Бюджет планируется на год вперед, поэтому на этом году, так же, как и в прошлом, было предусмотрено 25 миллиардов гривен на субсидии. Средние суммы, выделяемые на одно домохозяйство в течение зимнего периода, составляют 1,5 тысяч гривен, а в сезон , когда не используется отопление - от 350 до 400 гривен", – отметила Жолнович.

В этом году более 2,2 миллионов домохозяйств получили помощь от государства в виде субсидии на оплату коммунальных услуг. По словам министра, сумма поддержки зависит от уровня доходов семьи, поэтому чем ниже доход, тем большую сумму государство компенсирует.

В мае планируется перерасчет размера жилищной субсидии для украинцев. Это связано с завершением отопительного сезона, который длился с 16 октября по 15 апреля, и уменьшением расходов на коммунальные услуги.

Если информация об имущественном состоянии или составе семьи остается неизменной, заявителю не нужно снова обращаться за субсидией. Однако в случае изменений в вышеуказанных данных получатели субсидий должны в течение 30 дней сообщить об этом местным органам Пенсионного Фонда.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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