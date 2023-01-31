Минометный расчет штурмовиков ВСУ уничтожил позиции оккупантов: эффектное видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на ряде направлений фронта. Так, недавно воины-штурмовики нанесли удар с минометного расчета по скоплению российских солдат.

Видео опубликовал 8-й отдельный горно-штурмовой батальон - подразделение в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины - в своем Telegram-канале. Демилитаризация врага идет на отлично, отмечают военные.

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"Минометный расчет 8 отдельного горно-штурмового батальона выполняет свою работу по демилитаризации "оккупанта" на отлично!" – говорится в подписи к видео.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что Украина сейчас находится накануне очень активной фазы войны. По его словам, россияне будут продолжать брать количеством, несмотря на значительные потери среди личного состава. В то же время, мастерство наших бойцов и западная техника помогут переломить течение наступательных действий оккупантов.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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