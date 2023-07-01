'Минус БК и оружие врага': дроны ВСУ эффектно ударили по оккупантам под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, разведывательно-ударное подразделение "Шершень" продемонстрировало результат своей работы.

Бойцам удалось уничтожить БК оккупантов и оружие врага. Об этом сообщили в Telegram 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Сброс с БПЛА на огневую позицию оккупантов – минус БК и оружие врага. Работа разведывательно-ударного подразделения "Шершень" второго штурмового батальона. Направление Бахмута", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор беспилотника обнаружил позицию оккупантов и нанес удары гранатами. От попадания снарядов из окопа россиян поднялся густой белый дым.

Точное время и место уничтожения вражеских боекомплектов и оружия не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях украинские военные из состава Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

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