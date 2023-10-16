Минус шесть градусов и полно снега: где в Украине наступила зима (фото)

В Украине синоптики предупредили о значительном похолодании. Оно должно наступить уже с 16 октября.

По прогнозу синоптики Натальи Диденко, холодный атмосферный фронт придет в большинство областей. Она предупредила, что в Карпатах возможен мокрый снег.

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Диденко говорит, что эта неделя погода уже будет соответствовать сезону - "будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишьях - с туманами".

Тем временем высокогорье украинских Карпат уже покрыто снегом. Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке показал фото заснеженных гор. В высокогорье температура воздуха опускалась до минус шести градусов.

"По состоянию на 08:00, 16:10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с., температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что на этой неделе погода будет контрастной. Ожидаются колебания температуры воздуха, атмосферного давления и дожди разной интенсивности. Он прогнозирует, что дожди будут выпадать во всех областях Украины до конца недели.

Напомним, в Украине лето может длиться дольше трех месяцев. В следующие годы лето будет начинаться раньше, а заканчиваться позже.

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